Українська співачка MARUV показала фігуру в новому іміджі під час відпочинку вдома

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка вирішила показати відразу декілька відеороликів, знятих під час танців перед телефоном, повідомляє Politeka.

Так, артистка традиційно показала частину свого невеликого "виступи" перед камерою. Як відомо, Ганна досить часто записує відео для програми "Тік-Ток" і показує тим самим свої нові танцювальні рухи.

Зірка позувала з розпущеним блідо-синіми волоссям, у спортивній світлій кофті з сірим принтом і звичайних чорних штанях.

Сама співачка останнім часом досить рідко з'являється в мережі і розповідає про своє життя, оскільки кілька днів тому потрапила в скандал з-за своїх різких і сміливих висловлювань. Як виявилося, вона була вкрай разозлена тим, що не могла дізнатися, як повернутися з РФ і Україну після настання карантину та закриття кордонів.

Нагадаємо, Анна Корсун заявила, що з об'єктивних причин не могла виїхати раніше. При цьому, чому саме, вона не уточнила. Тепер же через закриття кордонів у зв'язку з поширенням коронавіруса співачка, як і тисячі інших українців, не може повернутися додому. За її словами, в консульстві їй нібито заявили, що "всі, хто хотів вже виїхали".

"Я просто в шоці! Додзвонювалася в українське консульство, щоб мені пояснили, як дістатися додому, і це саме кон***е консульство, яке може бути. Дівчина-оператор просто скидає, навіть не беруть слухавку", - поскаржилася артистка.

MARUV облаяла українське консульство в РФ, звинувативши його працівників в упередженому ставленні і в тому, що вони нібито не досить їй допомагають. При цьому співачка не стримувала емоцій і використовувала різкі вирази.

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