Модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, порадувала шанувальників відвертим образом

На своїй сторінці в Instagram дівчина вирішила прорекламувати чохли для телефонів, передає Politeka.net. Щоб відео було більш ефектним, вона одягла білий топ без білизни, через який чудово проглядаються її пишні груди. Також модель обрала короткі шортики в клітинку. Вона обрала вельми пікантну позу, розсунувши ноги таким чином, щоб все було видно.

За 20 хвилин пост Омович зібрав близько 2 тисяч лайків.

«Дуже красива», «Крутяк», «Якось дешево виглядає», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Омович опублікувала відверте фото, розлігшись на дивані. На знімку модель з'явилася в білому топі, який ледь прикриває її принади. Груди аж випирають з тонкого одягу. Білі трусики Омович натягнула вище стегон. Тонка талія, рельєфний живіт і довгі ніжки - все в цьому фото ідеально.

Альона Омович - одна з найпопулярніших українських моделей в Інстаграм. Практично кожен її пост – це платна реклама. Саме так заробляють Інста-блогери. У Омович на даний момент понад 1,1 мільйона підписників. Вона відома своїми відвертими знімками і унікальним образом, який вона створює за допомогою фотошопу.

Нагадаємо, що Альона Омович без білизни показала, за що її люблять чоловіки: видовище не для слабаків.

Як повідомляла Politeka, Омович ледве втримала розкішні форми в одному топі: «Бомба!».

Також Politeka писала, що Омович в мереживних трусиках вивалила напоказ головну гордість: найсмачніший ракурс.