Українська співачка MARUV влаштувала стильну фотосесію в новому іміджі, засвітивши струнке тіло в білій сорочці

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка вирішила представити цілу серію нових кадрів, знятих у рамках нової фотосесії в чорно-білій обробці. Цього разу артистка вирішила приміряти на себе спокусливий образ, що складається з однієї лише сорочки з оксамитовим корсетом, повідомляє Politeka.

Спеціально для нових зйомок Ганна змінила зачіску - заплела довгі дрібні кіски, укладені в хитромудрі візерунки прямо на голові, і частково приховала ті чорним капелюхом. При цьому доповнити свій нескромне наряд зірка вирішила оксамитовими рукавичками, тканинним корсетом і замшевими чобітьми на високому тонкому каблуці.

підпису ж співачка запропонувала фанатам самостійно вибрати кадр, який, на їхню думку, подобається їм найбільше в цьому фотосеті. Шанувальники, звичайно ж, не змогли пройти повз прохання зірки:

«Останні 2 фото 🔥🔥😍», «Ви гарні на будь-якій фотографії,але п'ята-просто бомбезний!!!!», «всі фото просто вогонь😍🔥😍❤️», «Вогняна жинка🔥🔥🔥🔥 може змінити головне фото инстаграма фото 2 @maruvofficial», «Секонд, але хоть щось гарне», «Чого так красиво?», - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, Анна Корсун заявила, що з об'єктивних причин не могла виїхати раніше. При цьому, чому саме, вона не уточнила. Тепер же через закриття кордонів у зв'язку з поширенням коронавіруса співачка, як і тисячі інших українців, не може повернутися додому. За її словами, в консульстві їй нібито заявили, що "всі, хто хотів вже виїхали".

"Я просто в шоці! Додзвонювалася в українське консульство, щоб мені пояснили, як дістатися додому, і це саме кон***е консульство, яке може бути. Дівчина-оператор просто скидає, навіть не беруть слухавку", - поскаржилася артистка.

MARUV облаяла українське консульство в РФ, звинувативши його працівників в упередженому ставленні і в тому, що вони нібито не досить їй допомагають.

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