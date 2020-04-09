Дочка екс-соліста групи "На-На" Володимира Левкина Вікторія страждає від раку мозку

Ще в січні 26-річна дівчина перенесла операцію з видалення пухлини мозку-астроцитоми, а після цього проходила променеву терапію. Про це пише Politeka з посиланням на дочку Левкина в соціальних мережах.

Після лікування у дівчини почали випадати волосся і вона поголила голову. Дівчина впевнена, що завдяки цьому вона позбавилася від негативної енергії.

"Я не переживала і не переживаю за волосся. Багато хто під минулим постом писали, що з волоссям йде негативна енергія, так от нехай іде радикально. За інших обставин я б дуууже навряд чи зважилася на такий експеримент", - написала Вікторія.

На ролику вона почала підстригати волосся, а закінчив процес вже інша людина. Після цього дівчина поділилася новими кадрами, де вона вже без волосся.

Раніше ми повідомляли, що госпіталізованого екс-учасника групи «На-На» Барі Алібасова чекає нова операція.

«найближчим часом Барі Алібасов може перенести операцію — лікарі готуються до трахеостомії», — йдеться в повідомленні.

При цьому, стверджують журналісти, для проведення операції є лише одна умова.

Нагадаємо, слідом за Алібасовим злягла і його дружина

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