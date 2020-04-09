Дочь экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина Виктория страдает из-за рака мозга
Еще в январе 26-летняя девушка перенесла операцию по удалению опухоли мозга-астроцитомы, а после этого проходила лучевую терапию. Об этом пишет Politeka со ссылкой на дочь Левкина в социальных сетях.
Машина Ляшко разбилась в ДТП: первые кадры с места аварии, "врезалась в фургон и..."
Важное предупреждение: чем обернется прогулка с котом вместо собаки на карантине, "никогда так не делайте"
Соблазнительная блондинка из "Квартал 95" распахнула халат и показала идеальные формы: "Бомбезно"
Комаровский раскрыл, почему в Украине нет повального мора: «Эпидемия сильнее там, где...»
После лечения у девушки начали выпадать волосы и она побрилась налысо. Девушка уверена, что благодаря этому она избавилась от негативной энергии.
"Я не переживала и не переживаю из-за волос. Многие под прошлым постом писали, что с волосами уходит негативная энергия, так вот пусть уходит радикально. При других обстоятельствах я бы оооочень вряд ли решилась на подобный эксперимент", - написала Виктория.
На ролике она начала подстригать свои волосы, а закончил процесс уже другой человек. После этого девушка поделилась новым кадрами, где она уже без волос.
Ранее мы сообщали, что госпитализированного экс-участника группы «На-На» Бари Алибасова ждет новая операция.
«В ближайшее время Бари Алибасов может перенести операцию — врачи готовятся к трахеостомии», — говорится в сообщении.
При этом, утверждают журналисты, для проведения операции есть лишь одно условие.
Напомним, вслед за Алибасовым слегла и его жена
А еще Politeka писала, что врачи дали отравленному Бари Алибасову три дня
Также Politeka сообщала, что Врачи дали отравленному Бари Алибасову три дня, друг продюсера раскрыл детали несчастья