Дочь экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина Виктория страдает из-за рака мозга

Еще в январе 26-летняя девушка перенесла операцию по удалению опухоли мозга-астроцитомы, а после этого проходила лучевую терапию. Об этом пишет Politeka со ссылкой на дочь Левкина в социальных сетях.

После лечения у девушки начали выпадать волосы и она побрилась налысо. Девушка уверена, что благодаря этому она избавилась от негативной энергии.

"Я не переживала и не переживаю из-за волос. Многие под прошлым постом писали, что с волосами уходит негативная энергия, так вот пусть уходит радикально. При других обстоятельствах я бы оооочень вряд ли решилась на подобный эксперимент", - написала Виктория.

На ролике она начала подстригать свои волосы, а закончил процесс уже другой человек. После этого девушка поделилась новым кадрами, где она уже без волос.

Ранее мы сообщали, что госпитализированного экс-участника группы «На-На» Бари Алибасова ждет новая операция.

«В ближайшее время Бари Алибасов может перенести операцию — врачи готовятся к трахеостомии», — говорится в сообщении.

При этом, утверждают журналисты, для проведения операции есть лишь одно условие.

Напомним, вслед за Алибасовым слегла и его жена

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