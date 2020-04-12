До чого ж гаряча

26-річна супермодель Жизель Олівейра, яка є одним з «ангелів» бренду білизни Victoria's Secret, влаштувала гарячу фотосесію вдома

Серію фото вона опублікувала на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. Сидячи вдома на карантині модель вирішила провести час з користю, влаштувавши зйомку для соцмереж. Дівчина залишилася в одних трусиках зеленого кольору, а зверху одягла різнокольоровий светр на шпильках. Під светр Олівейра не стала надягати білизну, в результаті чого її фотосесія стала дуже пікантною.

Відзначимо, що модель показала свою фігуру без прикрас – вона виглядає як звичайна дівчина з гарною фігурою. Особливу увагу заслуговує зовнішність жгучої брюнетки, яка приїхала підкорювати американський модельний бізнес з Бразилії.

За день пост зірки зібрав понад 23 тисяч лайків. В коментарях дівчину хвалять за прекрасний зовнішній вигляд.

«Королева», «О так, О так», «Вогонь», «Ангел», «Ти красива як зірка», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Жизель Олівейра отримала визнання після того, як почала співпрацювати з Victoria's Secret. У серпні минулого року вона в золотому бікіні прикрасила обкладинку Elle. Варто відзначити, що модель приїхала підкорювати Америку, навіть не знаючи англійської мови, але завзятість допомогла їй досягти успіху.

Нагадаємо, що володарка найкрасивіших сідниць показала свої округлості поблизу: "смакота".

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