Українська співачка MARUV порадувала фанатів новою фотосесією в прозорому вбранні, показавши ідеальне тіло
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, опублікованому знімку MARUV позує в прозорому вбранні, який оголює її значні форми. Сама зірка анонсує свій онлайн-виступ в TikTok.
Доповнює образ зірки елегантний капелюх і латексні черевики. А оскільки знімок вона викинула в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.
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Як повідомлялося раніше, співачка MARUV похвалилася схудлою фігурою під час спеціального тренування.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка продемонструвала кілька вправ, які допомагають їй тримати фігуру у формі, а також худнути незважаючи на те, що художник доводиться постійно перебувати вдома в ізоляції і без звичного активного способу життя.
Як відомо, зірка активно займається для того, щоб кожен раз під час концертів дивувати чимось новим, а також новими зухвалими танцями. Не так давно зірка розповідала, що під час виконання деяких рухів виконавиця зіткнулася з проблемою – з-за зайвої ваги їй було важко виконувати деякі рухи. Однак після того, як артистці вдалося скинути зайве, співачка почала займатися ще старанніше.
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