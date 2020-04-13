Такою Беллу багато ще не бачили

23-річна американська супермодель Белла Хадід потрясла дитячим фото в блакитному платтячку і з двома кісками

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у віці близько 5-6 років. Швидше за все, Белла присвятила пост католицькій Пасці, яку в цьому році відзначають 12 квітня, - як правило, свято носить сімейний характер, але через карантин багато хто не зміг зібратися. Модель, мабуть, відчула ностальгію і вирішила поділитися одним з архівних фото, на якому постала з важливим атрибутом свята - кошиком.

На маленькій Беллі біло-блакитне плаття в клітинку, з рукавами-ліхтариками. А на голові у дівчинки милі дві кіски. Незважаючи на святкову обставновку навколо та інших по-святковому одягнених дітей, мабуть, її щось серйозно засмутило, так як, здається, що вона ось-ось розплачеться. Забавно, що саме в цей момент красуню підловив фотограф.

"О, господи, я відчуваю, що це було вчора", - підписала знімок Хадід.

Шанувальники, менш ніж за день, встигли поставити півмільйона "лайків". Примітно, що багато хто звернув увагу на тривогу та смуток маленької Белли, та зазначили, що відчувають себе зараз також через карантин.

"Стоп Стоп Стоп 😻"

"Це цілий настрій ♥ ️"

"Дороті виглядає тут по-іншому" (персонаж з "Чарівника з країни Оз", - ред.)

"Виглядаєш дуже по-голландськи тут"

"🐰така мила"

"я прямо зараз 😩"

"я в карантин"

"Така сумна 💔"

Раніше ми повідомляли, Хадід збентежила відвертою фотосесією. Дівчина повністю роздяглася і ходила по дому голяка, поки фотографи знімали її за допомогою камери телефону. Схоже, Хадід вирішила не скасовувати роботу через карантин, організувавши процес дистанційно.

Красуня в костюмі Єви "ховалася" за квітами - проте, кадри все одно вийшли досить зухвалими.

Нагадаємо, що Белла Хадід влаштувала безсоромні пустощі з подружкою: "Гарячі крихти".

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