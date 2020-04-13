Такой Беллу многие еще не видели

23-летняя американская супермодель Белла Хадид потрясла детским фото в голубом платьице и с двумя косичками

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в возрасте около 5-6 лет. Скорее всего, Белла приурочила пост к католической Пасхе, которую в этом году отмечают 12 апреля, - как правило, праздник носит семейный характер, но из-за карантина многие не смогли собраться. Модель, видимо, почувствовала ностальгию и решила поделиться одним из архивных фото, на котором предстала с важным атрибутом праздника - корзиночкой.

На маленькой Белле бело-голубое платье в клеточку, с рукавами фонариками. А на голове у девочки милые две косички. Несмотря на праздничную обставновку вокруг и других наряженных детей, видимо, ее что-то серьезно расстроило, так как, кажется, что она вот-вот расплачется. Забавно, что прямо в этот момент красотку подловил фотограф.

"О, господи, я чувствую, что это было вчера", - подписала снимок Хадид.

Поклонники, менее чем за день, успели поставить полмиллиона "лайков". Примечательно, что многие обратили внимание на тревогу и печаль маленькой Беллы, и отметили, что чувствуют себя сейчас также из-за карантина.

"Стоп Стоп Стоп 😻"

"Это целое настроение ♥ ️"

"Дороти выглядит здесь по-другому" (персонаж из "Волшебника из страны Оз", - ред.)

"Выглядишь очень по-голландски здесь"

"🐰такая милая"

"я прямо сейчас 😩"

"я в карантин"

"Такая грустная 💔"

Ранее мы сообщали, Хадид обескуражила откровенной фотосессией. Девушка полностью разделась и ходила по дому голышом, пока фотографы снимали ее при помощи камеры телефона. Похоже, Хадид решила не отменять работу из-за карантина, организовав процес дистанционно.

Красотка в костюме Евы "пряталась" за цветами - однако, кадры все равно вышли достаточно вызывающими.

Напомним, что Белла Хадид устроила бесстыдные шалости с подружкой: "Горячие крошки".

Как сообщала Politeka, дерзкая Белла Хадид без белья похвасталась аппетитными прелестями: "Устоять невозможно".

Также Politeka писала, что грязная Белла Хадид без нижнего белья показала, что у нее под топом: "Ого, какая..."