Українська співачка MARUV похвалилася новим іміджем з подушками під час незвичайних танців

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка в розділі Сторі вирішила представити кілька кадрів, на яких позувала, прикрившись одними лише подушками і мереживною білизною. Так, зірка взяла участь у популярному челленджері, взявши естафету в іншого артиста і встигла записати невеликий ролик з творчою відповіддю, повідомляє Politeka.

Так, Ганна виставила кадри, на яких з'явилася в незвичайному вигляді - прикрившись одними лише подушками з леопардовим принтом і з розпущеним коротенькими чорними волоссям. Під подушками видно краю чорного білизни на тонких бретельках, а на обличчі зірки помітний незмінний макіяж.

Схоже, карантинний флешмоб під хештегом #pillowchellenge не пройшов повз Анни Корсун, яка повторила образ Каменських з двома подушками. До цього також засвітилася і Нікітюк, хоча вона не стала позувати в подушці, використавши іншу частину постільного комплекту, на відміну від Лорак і Маші Полякової, які приєдналися до челленджу.

Як відомо, зірка активно займається для того, щоб кожен раз під час концертів дивувати чимось новим, а також новими зухвалими танцями. Не так давно зірка розповідала, що під час виконання деяких рухів виконавиця зіткнулася з проблемою – з-за зайвої ваги їй було важко виконувати деякі рухи. Однак після того, як артистці вдалося скинути зайве, співачка почала займатися ще старанніше.

На нових кадрах можна помітити, що Ганна підтримує свою форму завдяки розтяжці і складною вправою на пластику. Під час тренування зірка також здивувала втомленим виразом обличчя, показуючи, як важко даються їй всі трюки.

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