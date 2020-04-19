Зірка не посоромилася показати всю себе

Відома актриса Мирослава Карпович, зірка "Татусевих дочок", любить показувати оголені частини тіла

На першому фото Мирослава показує голий торс і прикриває своє тіло капелюхом, щоб нічого зайвого не показати. Образ доповнила Карпович білими штанами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Карпович вже в боді. Образ доповнила босоніжками на великому підборах, з яких стирчало пер'є. Актриса сиділа на стільці.

На ще одному фото Маша з "Татусевих дочок" позувала в чоботях і шкірянці. Образ доповнила прозорими колготами. Зірка розсунула ноги для того, щоб фото було більш спокусливим.

На четвертому фото Мирослава знову була з голим торсом. Образ доповнила Карпович шкіряною спідницею, яка була трохи розстебнута. Зірка стала спиною до стіни, щоб прикрити свої інтимні місця.

На останньому фото Маша з "Татусевих дочок" стояла в спокусливій позі біля стіни і була в нижній білизні і на підборах. Образ доповнила вона чорним піджаком, який не був застебнутий.

Раніше ми повідомляли, що зірка "Татусевих дочок" Єлизавета Арзамасова сьогодні відзначає свій 25-й день народження.

Як відомо, Єлизавета народилася 17 березня 1995 року, а її дебют в кіно відбувся вже в 4-річному віці.

У 2003 році Єлизавета Арзамасова пройшла кастинг і отримала головну роль в мюзиклі "Енні". Але величезну популярність їй принесла роль Галини Сергіївни в серіалі "Татусеві дочки" на телеканалі СТС.

Нагадаємо, зірка «Татусевих дочок» приголомшила інтимним зізнанням

А ще Politeka писала, що красуня з "Татусевих дочок" скинула одяг на очах у всіх

Також Politeka повідомляла, що Пуговка з «Татусевих дочок» вперше показала свого хлопця-красеня



