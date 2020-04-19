Звезда не постеснялась показать всю себя

Известная актриса Мирослава Карпович, звезда "Папиных дочек", любит показывать оголенные части тела

На первом фото Мирослава показывает голый торс и прикрывает свое тело шляпой, чтобы ничего лишнего не показать. Образ дополнила Карпович белыми штанами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Карпович уже в боди. Образ дополнила босоножками на большом каблуке, из которых торчало перье. Актриса сидела на стуле.

На еще одном фото Маша из "Папиных дочек" позировала в сапогах и косухе. Образ дополнила прозрачными колготами. Звезда раздвинула ноги для того, чтобы фото было более соблазнительным.

На четвертом фото Мирослава снова была с голым торсом. Образ дополнила Карпович кожаной юбкой, которая была немного расстегнута. Звезда стала спиной к стене, чтобы прикрыть свои интимные места.

На последнем фото Маша из "Папиных дочек" стояла в соблазнительной позе у стены и была в нижнем белье и на каблуках. Образ дополнила она черным пиджаком, который не был застегнут.

Ранее мы сообщали, что звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова сегодня отмечает свой 25-й день рождения.

Как известно, Елизавета родилась 17 марта 1995 года, а ее дебют в кино состоялся уже в 4-летнем возрасте.

В 2003 году Елизавета Арзамасова прошла кастинг и получила главную роль в мюзикле "Энни". Но огромную популярность ей принесла роль Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки" на телеканале СТС.

Напомним, звезда «Папиных дочек» ошеломила интимным признанием

А еще Politeka писала, что красавица из "Папиных дочек" скинула одежду на глазах у всех

Также Politeka сообщала, что Пуговка из «Папиных дочек» впервые показала своего парня-красавчика



