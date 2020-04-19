Известная актриса Мирослава Карпович, звезда "Папиных дочек", любит показывать оголенные части тела
На первом фото Мирослава показывает голый торс и прикрывает свое тело шляпой, чтобы ничего лишнего не показать. Образ дополнила Карпович белыми штанами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором фото Карпович уже в боди. Образ дополнила босоножками на большом каблуке, из которых торчало перье. Актриса сидела на стуле.
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На еще одном фото Маша из "Папиных дочек" позировала в сапогах и косухе. Образ дополнила прозрачными колготами. Звезда раздвинула ноги для того, чтобы фото было более соблазнительным.
На четвертом фото Мирослава снова была с голым торсом. Образ дополнила Карпович кожаной юбкой, которая была немного расстегнута. Звезда стала спиной к стене, чтобы прикрыть свои интимные места.
На последнем фото Маша из "Папиных дочек" стояла в соблазнительной позе у стены и была в нижнем белье и на каблуках. Образ дополнила она черным пиджаком, который не был застегнут.
Ранее мы сообщали, что звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова сегодня отмечает свой 25-й день рождения.
Как известно, Елизавета родилась 17 марта 1995 года, а ее дебют в кино состоялся уже в 4-летнем возрасте.
В 2003 году Елизавета Арзамасова прошла кастинг и получила главную роль в мюзикле "Энни". Но огромную популярность ей принесла роль Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки" на телеканале СТС.
Напомним, звезда «Папиных дочек» ошеломила интимным признанием
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