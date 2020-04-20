Російська актриса та співачка Анна Семенович показала незвичайний образ

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала новий відеоролик на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз).

У новому відео Анна Семенович змінилася до невпізнання. Вона помітно погладшала, відростила великі боки, живіт і друге підборіддя. Зірка зовсім не схожа на ту фатальну красуню, якою її звикли бачити фанати.

"Ну що... їла і їла, і от - наїла... тепер голодувати три місяці і кросфит. Дівчатка, не їжте млинці з м'ясом - Масляна погано впливає на наш організм", - заявила Анна Семенович в ролику.

В описі до ролика актриса зізналася, що це все жарт. Таким чином вона вирішила надихнути дівчат, щоб ті не запустили себе під час карантину: займалися спортом і стежили за харчуванням.

"Головне після самоізоляції не опинитися в такій формі 😂😂😂😅 Дівчатка, хто багато їсть зараз, як боретеся з обжерливістю?👇🏼😂 Повісила фотку з цього кліпу на холодильник, може допоможе 😂😂😂 Хто дізнався з якогось кліпу образ?", - написала Семенович.

Користувачі соцмережі поставили майже 33 тисячі "лайків" менше, ніж за півгодини. Вони також залишили багато коментарів. Варто відзначити, що не всім такий зовнішній вигляд припав до смаку:

"Анна семенович ви така позитивна❤️❤️❤️❤️"; "

Красуня все-одно ти))"; "У мене плюс п'ять...треба було менше жерти☺"; "Красуня навіть у такій формі"; "

Красоточка👏"; "Це жесть".

Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".

Як повідомляла Politeka, гаряча Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.

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