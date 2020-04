View this post on Instagram

Главное после самоизоляции не оказаться в такой форме 😂😂😂😅 Девочки, кто много ест сейчас, как боретесь с обжорством?👇🏼😂 Повесила фотку из этого клипа на холодильник, может поможет 😂😂😂 Кто узнал из какого клипа образ? #зож #люблюпоесть #замокнахолодильник #юмораленту #хочубулку