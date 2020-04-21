Відома телеведуча Анфіса Чехова показала нове домашнє відео в Instagram

На кадрах Чехова позує в шовковому халаті, швидше за все, а поруч можна побачити маленького хлопчика - сина Соломона. Анфіса стояла на кухні і щось готувала. На тлі можна побачити раковину, плиту та інші кухонні приналежності. Хлопчик був з голим торсом і в шортах або чомусь подібному. Волосся у нього були середньої довжини. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дещо про моєму сніданку. Зазвичай я готую кашу, яку, спробувавши раз, вже неможливо забути. Правда деяким вона приходить в нічних кошмарах. Але це залежить від того, наскільки «кашный» ви людина. Ось я обожнюю каші і придумала варити саме таку, яка буде не тільки смачна, але й корисна. А ви «кашелюб» чи «кашененавистник»?", - написала Чехова під роликом.

Фанати встигли подивитися відео майже дві тисячі разів і написали кілька коментарів:

"Анфіса, Ви знаєте, Ви заспокоюєте мене - Ваш голос, Ваш образ, а особливо Ваші вірші", "Кашелюб люблю вівсяну рисову гречану пшеничне гарбузову і кукурудзяну", "Раніше взагалі каші не їла. Але коли зайнялася своїм раціоном - ввела каші в меню. Тепер мені складно уявити свій сніданок без вівсянки", "Здрастуйте, Анфіса. Каші не любила,але народилася дочка і ...ось вже 6 років наш ранок починається саме з каші. Вже і синулька встиг приєднатися до нашої команди "кашелюбов"".

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