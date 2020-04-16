Российская телеведущая Анфиса Чехова порадовала фанатов новым пикантным снимком с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сегодня я должна была вылетать на Мальдивы🙈😢Бесконечно учусь тому, что не всё в этом мире зависит от нашего разума, намерения и воли! Гармония - это найти баланс между решением твоего разума - желанием твоей души и, неведомым нам, разумением Вселенной», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Чехова позирует на велосипеде, а из-под ее наряда виднеется роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Какой вид!», «вот это попа», «Афиша к фильму "Шалунья",Тинто Брасса», «Анфиса, вы очаровательны», «Шикарная попка, великолепное фото. Вид красивые, настроение сразу супер», - пишут они.

До этого мы писали, что российская телеведущая Анфиса Чехова показала, как тренируется дома.

Звезда похвасталась тем, чем занимается в режиме самоизоляции, в своем Инстаграм. Анфиса Чехова опубликовала видео, на котором бегала на коврике, а в это время ей мешал домашний любимец.

Телеведущая затянула свои пышные формы тугим костюмом. Наряд полностью обтянул шикарные прелести Чеховой. Красотка смотрела из-под пышных ресниц на своего пса и улыбалась. Ее волосы при этом распущены.

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".

Также Politeka писала, что Чехова огорошила внезапной сменой имиджа, отрезав рыжую копну: "Как Малефисента"