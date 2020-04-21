Українська співачка MARUV порадувала фанатів і блиснула перед ними ідеальними ногами в сітці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«У цьому світі ми настільки занурені у власні думки, що легко помічаємо те, що має значення», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку MARUV позує сидячи на стільці в крихітному вбранні і сітці, виставивши напоказ розкішні ідеальні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Справжня богиня», «Нафта у світі знецінилася а ви тут сидите напівгола», «можу показати, що таке справжня краса – марув», «крута», «прям клас», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, 28-річна українська співачка MARUV потішила своїх шанувальників оригінальним виконанням гопака.
Відео «фінального баттла» з співачкою Мар'яною Рв артистка опублікувала в сториз Instagram.
Перед передплатниками зірка з'явилася в рожевому домашньому костюмі і смішних коричневих тапках. Вона розповіла про те, що повинна станцювати гопак під пісню Мар'яни «Допоможи мені».
Зазначимо, що ця композиція повільна і зовсім не відповідає темпу і драйву українського народного танцю.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа.