А ей есть что показать!

27-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, решила показать себя в роли визажиста



Как передает Politeka.net, видеоурок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Анна не боится смелых экспериментов. Ее дерзкие латексные образы, откровенные танцы и броский макияж стали неотъемлемой частью имиджа эпатажной певицы.



На этот раз певица решила показать мастер клас по макияжу.

"Макияж за 20 мин by MARUV", - подписала она свой пост.

Певица решила показать весь процесс нанесения макияжа, и для сравнения она предстала на кадре уже с наполовину готовым результатом. Облачилась певица, можно сказать, в домашнее - черную майку, которая подчеркнула ее приличные формы.

Финальный результат превзошел все ожидания ее поклонников, за что ее и отблагодарили массой лестных комментариев и лайками.





"Отлично получилось", "Марув вам быть визажистом!!", "Анечка, делайте по чаще для нас девочек такие мастер классы, это было очень приятно", "Что делает с нами карантин ", "Очень даже круто получилось", "Аня, вы очень красивы!!! И до и после!!!", - писали подписчики певицы.

Напомним, MARUV рассказала об интимных конфузах во время концерта

Также Politeka сообщала, что MARUV оказалась в толпе полураздетых красоток







