Британська співачка Дуа Ліпа показала шанувальникам свою найкращу подругу

Серію знімків вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото красуня Дуа в міні сукні стоїть поруч з ще однією яскравою дівчиною, одягненою в розкішну сукню. Дівчата позують біля дзеркала у ванній кімнаті. Подруга Ліпи підняла вгору руки так, що її округлі стегна оголилися, засвітивши ідеальну фігуру дівчини.

«Моя краща подруга виходить заміж! Моє серце вибухає від всієї радості, любові і хвилювання! Я так рада за вас, ви обидва створені одне для одного, і я так схвильована цією наступною главою вашого спільного життя», - написала Ліпа, залишивши ще кілька фото з подружкою, а також фото її нареченого.

За словами артистки видно, що ця дівчина важлива для неї. За 40 хвилин під постом Ліпи зібралося понад 580 тисяч лайків. В коментарях прихильники вітають подругу зірки.

«Так мило», «Красиві», «Люблю тебе», «Королева», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа поділилася з шанувальниками фото, яке прикрасило обкладинку журналу. На знімку зірка одягнена в шкіряні штани і мікро топ, який більше схожий на шматок тканини, що прикриває саму інтимну частину. Дівчина сильно затягнула свої груди цим відрізком шкіри, що та ледь не випала з нього.

Нагадаємо, що розкішна Дуа Ліпа влаштувала гарячу зйомку, втиснувши свої принади у тісний топ: «Богиня».

Як повідомляла Politeka, зухвала Дуа Ліпа в мікро топі подратувала пружним тілом: «Ідеальна».

Також Politeka писала, що напівгола Мішель Андраде засвітила принади: «Чудова».