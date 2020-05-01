Відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардашьян, показала себе після операції
На кадрах Омович сидить в машині і позує в футболці і толстовці. Можна помітити на Олені післяопераційний пластир, який був на носі. Модель розповіла про укол, який їй зробили в ніс після операції, який, за її словами, досить небезпечний. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли залишити коментарі або поставити лайки ролику, так як Омович опублікувала його в сторіс Инстаграма.
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Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович показала себе в спокусливих образах.
Красуня представила в своєму Instagram відео, яке починається з того, що вона стоїть у футболці і шортиках.
Далі стиль української Кардашьян змінюється. Зірка постає в різних спокусливих комплекти білизни. Ліфчики ледь утримують принади, а маленькі трусики дають можливість розглянути пружні сідниці.
Повідомлялося, що українська модель Олена Омович влаштувала розкішну фотосесію в полі.
На фото Омович постала в спортивних штанях і мініатюрному топі, який більше нагадував спортивний ліф. Судячи з усього, вона зупинилася у полі, коли їхала в машині, тому фотосесія виявилася спонтанною.
Зірка Инстаграма спустила штани, оголивши свій плоский животик.
Нагадаємо, українська Кардашьян захопила бездоганними формами в невидимому білизна
А ще Politeka писала, що українська Кардашьян без білизни виставила всю красу напоказ
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