Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер влаштувала зйомку в одному рожевому "простирадлі"

Дівчина, яка раніше учасницею реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і засновницею власного косметичного бренду, вміє дивувати. В цей раз Кайлі Дженнер похвалилася кадром, зробленим під час фотосесії дівчини для своєї косметики. Модель активно влаштовує зйомки для привернення уваги до свого продукту, пише Politeka.net.

Дівчина стала наймолодшою у світі мільярдеркою, яка заробила свій стан самостійно саме завдяки косметичної продукції. Схоже, інтерес до неї зростає, тому вона намагається представляти рекламні фотосесії в самих різних образах.

цього разу зірка з вологим волоссям і звичним макіяжем здивувала жарким фото без білизни. Дівчина ледь прикрилася такий же трохи вологою тканиною ніжно-рожевого відтінку і тримала в руках одну з своїх косметичних новинок.

Варто відзначити, що на початку минулого місяця на сайті модного видання з'явився щорічний список найбагатших людей світу, де 22-річна знаменитість вдруге поспіль очолила його до однієї з категорій.

Також повідомлялося, що наймолодша мільярдер у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як відпочиває вдома на карантині.

На відео Кайлі в мікро купальнику лежить на диванчику біля басейну. Зірка тримає в руках спрей з захисним мастилом і спокусливо бризкається його на себе. Модель звивається і крутить головою, що надає відео особливої пікантності.

«Тут стає жарко», - підписала Дженнер відео.

Повідомлялося, що модель Кайлі Дженнер розбурхала шанувальників новим спокусливим фото.

На цей раз Кайлі опублікувала фото, на якому позувала зовсім без білизни. У цьому немає нічого дивного, так як вона любителька похвалитися своєю фігурою без зайвих елементів одягу.

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