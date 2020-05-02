Дочка покійного російського письменника-гумориста Михайла Задорнова Олена сполохала мережу пікантними знімками

Як повідомляє Politeka.net, Олена Задорнова активно веде сторінку в Instagram, часом публікуючи там вельми нескромні кадри.

Так, з нагоди травневих свят дівчина поділилася кількома знімками. На першому вона позує на балконі. Дівчина стоїть у білій майці з глибоким декольте, закинувши руки за голову та виставивши груди вперед. У підписі до фото дочка Задорнова поділилася власним віршем.

На другому фото дівчина позує вже в чорній майці з ще більшим вирізом, який так і притягує увагу до її пишного бюста. Це фото Задорнова також супроводила віршем, на цей раз присвяченим Першому травня.

Передплатники Олени почали обговорювати опубліковані знімки.

«З першим травнем, Оленка! Вірш як завжди - ульотний!!», «Клас», «Гарячіше і гарячіше», «Зважаючи на миле личко алкоголічка алкоголічка))», «Клас. Як завжди завзято, образно і чудово!», «Дивишся на вас і душа співає», «Слів немає, ну як так можна писати , дивуюся, дивуюся. Заздрю», «Красуня», - пишуть люди.

Відзначимо, що Олена є єдиною і позашлюбною дочкою Задорнова. Її мати працювала адміністратором артиста і була молодшою за нього на 15 років. Відомо, що зараз дочка Задорнова займається організацією свят та продажем картин.

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