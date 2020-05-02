Дочь покойного российского писателя-юмориста Михаила Задорнова Елена всполошила сеть пикантными снимками
Как сообщает Politeka.net, Елена Задорнова активно ведет страничку в Инстаграм, порой публикуя там весьма нескромные кадры.
Так, по случаю майских праздников девушка поделилась несколькими снимками. На первом она позирует на балконе. Девушка стоит в белой майке с глубоким декольте, закинув руки за голову и выставив грудь вперед. В подписи к фото дочь Задорнова поделилась собственным стихотворением.
На втором фото девушка позирует уже в черной майке с еще большим вырезом, который так и притягивает внимание к ее пышному бюсту. Это фото Задорнова также сопроводила стихотворением, на этот раз посвященным Первому мая.
Авиакатастрофа под Днепром, срочное обращение Зеленского и скачок цен – главное за ночь
Пенсии до 50 тысяч гривен, пересчет выплат начался: в Пенсионном фонде назвали счастливчиков
Как выглядели Лобода, Гросу, Билык и другие украинские звезды до пластики: все ради славы
Выход из карантина, новые правила перевода денег и обвал доллара - главное за ночь
Подписчики Елены принялись обсуждать опубликованные снимки.
«С первым маем, Леночка! Стих как всегда- улетный!!», «Класс», «Горячее и горячее», «Несмотря на милое личико алкоголичка алкоголичка))», «Класс. Как всегда задорно, образно и великолепно!», «Смотришь на вас и душа поет», «Слов нет, ну как так можно писать , удивляюсь, удивляюсь. Завидую», «Красавица», - пишут люди.
Отметим, что Елена является единственной и внебрачной дочерью Задорнова. Ее мать работала администратором артиста и была младше его на 15 лет. Известно, что сейчас дочь Задорнова занимается организацией праздников и продажей картин.
Напомним, пророчество Задорнова о Путине всколыхнуло россиян, видео.
Как сообщала Politeka, пышногрудая внучка Боярского посветила шестым размером в обтягивающей кофте.
Также Politeka писала, что внучка Боярского в тесном топике потрусила на камеру своим шестым размером.