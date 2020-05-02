Дочь покойного российского писателя-юмориста Михаила Задорнова Елена всполошила сеть пикантными снимками

Как сообщает Politeka.net, Елена Задорнова активно ведет страничку в Инстаграм, порой публикуя там весьма нескромные кадры.

Так, по случаю майских праздников девушка поделилась несколькими снимками. На первом она позирует на балконе. Девушка стоит в белой майке с глубоким декольте, закинув руки за голову и выставив грудь вперед. В подписи к фото дочь Задорнова поделилась собственным стихотворением.

На втором фото девушка позирует уже в черной майке с еще большим вырезом, который так и притягивает внимание к ее пышному бюсту. Это фото Задорнова также сопроводила стихотворением, на этот раз посвященным Первому мая.

Подписчики Елены принялись обсуждать опубликованные снимки.

«С первым маем, Леночка! Стих как всегда- улетный!!», «Класс», «Горячее и горячее», «Несмотря на милое личико алкоголичка алкоголичка))», «Класс. Как всегда задорно, образно и великолепно!», «Смотришь на вас и душа поет», «Слов нет, ну как так можно писать , удивляюсь, удивляюсь. Завидую», «Красавица», - пишут люди.

Отметим, что Елена является единственной и внебрачной дочерью Задорнова. Ее мать работала администратором артиста и была младше его на 15 лет. Известно, что сейчас дочь Задорнова занимается организацией праздников и продажей картин.

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