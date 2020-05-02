Супермодель Хайді Клум поділилася з шанувальниками відео, записаним у вихідний день

Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. 46-річна модель показала, як розважається з молодим чоловіком на карантині. Вона використовувала одну з масок в соціальних мережах і перетворила свого чоловіка в дівчинку, після чого вони разом почали сміятися.

Видно, що Хайді і Том відпочивали біля басейну. Том був без одягу, а Клум в купальнику і капелюсі. Варто відзначити, що Клум виглядає дуже молодо. Зі своїм 30-річним чоловіком вони виглядають як ровесники.

За день відео моделі подивилися понад 524 тисяч разів. В коментарях парочці залишили безліч компліментів.

«Солодкі», «Скажи, що ти робиш... ти знову п'єш?», «Хайді виглядає як підліток», «Боже, ти така красива», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Хайді Клум вийшла заміж за гітариста німецької групи Tokio Hotel Тома Каулітца. Вони почали зустрічатися в 2018 році, а вже в 2019 році одружилися.

Раніше ми писали, що Хайді Клум здивувала своїх шанувальників яскравою фотосесією. Легендарна манекенниця показала професійний кадр, де вона красується в напівпрозорому вбранні. Модель позувала лежачи, у неї на обличчі видно яскравий макіяж, артистка відкрила рот і заклично дивиться прямо в об'єктив камери.

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