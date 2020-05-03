Кім Кардашян показала всю себе у тісному утягуючому боді і в шкіряних штанях

Знаменита модель показала фігуру в тісній білизні власного дизайну, який вирішила прорекламувати особисто. Схоже, таким чином, знаменитість вирішила показати, що може привернути увагу фанатів навіть під час карантину. Зірка почала ще активніше вести соціальну мережу Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз співачка влаштувала примірку у власній вбиральні. 39-річна Кардашьян представила в розділі Сторі серію відео і зазначила зручності її нового образу, який і намагалася прорекламувати.

На представлених кадрах Кім позувала в утяуйочому боді зі своєї колекції Skims by Kim Kardashian, а також латексних брюках, прикривають її пишні форми.

Схоже, зірка відпочиває таким чином, адже їй, як вона сама говорила раніше, важко бути вдома весь час з чотирма дітьми і нікуди не виходити. Не так давно Каньє навіть довелося забрати дітей на відпочинок на ранчо, щоб дружина могла відпочити і провести час без постійного догляду за малюками.

Раніше Кім позувала на шезлонгу в провокаційному вбранні, який не приховував її пишних форм.

З одягу на Кім був купальник чорного кольору, а на плечах красуні розкритий халат в тон. Тканина облягла всі вигини фігури моделі, продемонструвавши, що Кім дійсно знаходиться у відмінній формі. У такому кращому ракурсі особливо добре видно груди Кардашьян - дійсно просто чудо.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян померилась красою з мамою і бабусею: надивитися неможливо, "ідеальні".

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