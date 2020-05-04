Кендалл Дженнер блиснула підбіркою фото з останнього заходу, на якому з'явилася в самих різних образах

Зірка представила добірку фото, зроблених на заході, який проходить кожен рік, і всі наряди, представлені там, масово обговорюють в мережі:

«Мекоторые MET з минулого 🤍», - пише під новим постом Кендалл.

Ось що відповіли фанати:

«круто🔥🔥🔥 просто цукерочка в сіточці», «Досить витрачати гроші на одноразові сукні», «Чорт візьми, шикарна», «Милашка». «Це те, що ти робиш зі своїми фанатами ?? Подолай себе».

Зазначимо, нещодавно Кендалл Дженнер була помічена в компанії 23-річного гравця НБА Девіна Букера. Чутки про їхній роман викликали небувалий ажіотаж у мережі, після яких зірку завалили і негативними коментарями.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в пікантному відвертій сукні з глибоким декольте, яке підкреслило кожен її вигин.

Пишні груди, об'ємні сідниці і тонка талія – ось на чому зробила акцент Дженнер. І зрозуміло, не помилилася, адже складається враження, що сукня просто трісне на ній.

На фото Кайлі постаралася прогнутися так, щоб всі достоїнства її тіла були видні як можна краще.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер постала в тугому дениме, який затягнув всі її принади.

Джинсове коротке плаття виділив її пишні стегна, груди і тонку талію, а також дало можливість насолодитися красою рівних ніжок.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер похвалилася своєю розкішшю в стразах: "Неймовірна краса".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер облягла пишні форми і закинула ногу заради пікантного знімка: «Рай на землі».

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер блиснула бездоганним тілом в прозорій сукні: "Неймовірна!".