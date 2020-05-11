Зірка «Жіночого кварталу» вирішила показати шанувальникам, як можна легко розважитися на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку «Жіночого кварталу» в Instagram.

«Як налякати будинку дітей та чоловіка?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно жінку, яка нестандартно розляглася на підлозі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Абракадабра», «Боже, навіщо таке робити? Що має бути в голові», «хто напугается, а хтось і скористається моментом», «четвероножка», «аахахха, вогонь», «Думаю, що їх ще більше налякає, якщо дружину заклинить у цій позі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала себе у ванній.

На фото Лера позує зовсім без одягу, але зате з рушником на голові. Товстолес вирішила на ніч зробити собі маску на обличчя і сфотографувала себе в такому вигляді. Зірка позувала за бюст і найцікавіше не було видно.

"Час спа процедур", - підписала фото Лера.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки. Все із-за того, що Товстолес опублікувала кадр в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

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