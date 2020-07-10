Співачка Оля Полякова висловилася про російських колег

Як передає Politeka.net, свою думку артистка озвучила в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, рішення закрити артистам з РФ шлях в Україну після відвідин окупованого Криму і Донбасу було правильним рішенням.

"Тих, хто зашкварились, так їм і треба! Уяви собі: взяти та запустити сюди Пореченкова. Він спочатку стріляв у людей наших, а потім його пустити сюди! Я скажу так: я, як артистка, вважаю, що вони тут не потрібні", – нагадала співачка.

Також Полякова зазначила, що у нас є свої гідні артисти.

"Туди люди вкладають кров, піт і дикі гроші. А вони що привозять сюди?! Екран два на два, три ліхтарі. Виходять і співають під фанеру! У них навіть не підключені шнури. Ну нехай люди схожі. Зараз почали трохи впускати", – додала артистка.

У той же час вона вказала на глобальні відмінності між українськими і російськими зірками.

"Якщо взяти картинку того, що робимо ми, і ось цю от картинку з цим бітниківським екраном і артистом посередині. І квитки космічних грошей! Нехай люди сходять, подивляться і порівняють, і може бути, нарешті, зрозуміють, що тут, в умовах жорсткої конкуренції, ми виживаємо і щось робимо. Вони сюди приїжджають виключно рубати бабло. Навіщо вони тут потрібні?!", - заявила співачка.

Раніше російський режисер Леонід Парфьонов озвучив думку, що українців виявляють надмірну увагу до політиків і ТБ Російської Федерації.

За його словами, громадян України зовсім не повинно турбувати, що про них говорять в Росії.

Також ми повідомляли, що фронтмен українського гурту Ot Vinta і художник Юрій Журавель різко висловився про українців.

На його думку, українцям, які мають намір і далі ігнорувати той факт, що деякі українські артисти продовжують гастролювати на території країни-агресора, принаймні, не варто афішувати своєї "ганебної" позиції. З такими немає бажання ні бачитись, ні вітатися.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною і Росією.

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