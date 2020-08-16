Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, вразила зухвалим фото
Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Також Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.
До всього іншого вона активно веде свою сторінку в Instagram, де не соромлячись викладає пекучі знімки у відвертих нарядах, які не приховують її пишних форм. Кілька годин тому вона показала чергове яскраве фото (щоб побачити відповідне фото доскрольте новину до кінця).
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З кожним новим знімком шанувальники переконуються: зірка напевно абсолютно не боїться постати у відвертих нарядах перед численними користувачами мережі. Так вийшло і з черговим гарячим кадром. Цього разу зірка показала фоловерам, як потрібно розслаблятися по-справжньому: вона лежить на білому піску, виставивши свої знамениті форми на загальний огляд, при цьому вона вимазала свою гордість у піску.
Власне, видно на знімку тільки пишну п'яту точку Сьюзі, одягнену в яскраве бікіні. Сонячні промені і мирне обличчя моделі вразили підписників своєю жвавістю і релаксом.
Компліменти лилися на Кортез рікою, адже подібні кадри давно облюбували шанувальники.
"Чудова";" так гаряча";" Пекельна сеньйорита";" смакота";" Вся Божественна, чудова Божественна жінка";" у мене просто перехопило подих від твого чарівного чудового натурального, красивого і чистого тіла, мілашка:)","красива і гаряча дівчинка".
Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць без штанів влаштувала пустощі перед камерою.
Як Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць втратила найтонші трусики між апетитними " булочками".
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