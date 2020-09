Помер соліст легендарної американської групи The Temptations Брюс Вільямсон

49-річний співак помер у неділю, 6 вересня, в Лас-Вегасі. Причиною смерті став китайський вірус - лікарі боролися за його життя до останнього, але не змогли врятувати соліста легендарного гурту. Про це повідомило видання TMZ.

Крім того про смерть музиканта написав його син на своїй сторінці в Facebook.

"Немає слів, щоб описати почуття, які я зараз відчуваю. Я люблю тебе тато. Спасибі за те, що ти був таким чудовим і люблячим. Молюся Богу, щоб ми зустрілися знову. Люблю тебе, тато. Спочивай з миром Король Вільямсон», — написав син співака.

Вільямсон прославився завдяки ролі соліста в культовому гурті The Temptations, заснованого в 1960 році, ставши її частиною в 2006 році. У складі гурту він записав два альбоми Back to Front і Still Here.

Після відходу з гурту в 2015 році Брюс Вільямсон співав у Лас-Вегасі в колективі Десять тенорів, а також зайнявся створенням сольної кар'єри, обравши жанр госпел.

«Я ніколи не втрачав мрії стати спокусою", - сказав він в Інтерв'ю chapter & Verse Network в 2016 році. - Але я не хотів бути імітацією або тим, хто видає себе за своїх попередників. Я хотів бути самим собою».

Тһе Temptations-американський чоловічий вокальний колектив, володар Греммі. Колектив виступає на сцені майже 50 років, періодично змінюючи склад. Гурт працює в жанрах ритм-н-блюз, фанк, диско, соул та ін.

