Умер солист легендарной американской группы The Temptations Брюс Уильямсон

49-летний певец умер в воскресенье, 6 сентября, в Лас-Вегасе. Причиной смерти стал китайский вирус - врачи боролись за его жизнь до последнего, но не смогли спасти солиста легендарной группы. Об этом сообщило издание TMZ.

Кроме того о смерти музыканта написал его сын на своей странице в Facebook.

«Нет слов, чтоб описать чувства, которые я сейчас испытываю. Я люблю тебя папа. Спасибо за то, что ты был таким чудесным и любящим. Молюсь Богу, чтобы мы встретились снова. Люблю тебя, папа. Покойся с миром Король Уильямсон», — написал безутешный сын певца.

Уильямсон прославился благодаря роли солиста в культовой группе The Temptations, основанной в 1960 году, став ее частью в 2006 году. В составе группы он записал два альбома Back to Front и Still Here.

После ухода из группы в 2015 году Брюс Уильямсон пел в Лас-Вегасе в коллективе Десять теноров, а также занялся созданием сольной карьеры, выбрав жанр госпел.

«Я никогда не терял мечты стать Искушением, — сказал он в интервью Chapter & Verse Network в 2016 году. — Но я не хотел быть имитацией или тем, кто выдает себя за своих предшественников. Я хотел быть самим собой».

Тhe Temptations — американский мужской вокальный коллектив, обладатель Грэмми. Коллектив выступает на сцене почти 50 лет, периодически меняя состав. Группа работает в жанрах ритм-н-блюз, фанк, диско, соул и др.

Напомним, злой рок сериала "Хор" выбрал новую жертву: что известно о таинственной гибели Наи Риверы.

Как сообщала Politeka, проклятье сериала «Мастер Маргарита» в действии: не стало известной актрисы, подробности.

Также Politeka писала, что Джон Траволта вслед за сыном потерял красавицу-жену, новая беда добьет звезду.