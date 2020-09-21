Відома українська реперша Alyona Alyona, яка славиться своїми розкішними формами "плюс сайз", знялася в рекламі спідної білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку музичної виконавиці в соцмережі.

На опублікованому ролику спочатку реперша в жовтому костюмі приходить в ролі кур'єра до дівчини, яка замовила білизну. За сюжетом, вона простягає коробку покупниці, а коли та її відкриває, то бачить зменшену копію реперши, яка танцює в спідній білизні і халатику.

В коментарях досить по-різному сприйняли участь реперши в такому рекламному ролику. Деякі оцінили сміливість жінки, а інші заявили, що така пишна краса виглядає не надто естетично.

"Жахливе видовище. Людина, так, без комплексів, але і без мізків", "Та не хвалиться вона, ну така є, хоче схуднути, не треба за це нападати на дівчину, підтримайте, адже не все полягає в їжі, є і гормональні збої, то не будьте жорстокі, здоров'я міцного, нехай все задумане здійсниться!", "Вона хороша людина, так, безсумнівно, але живіт і взагалі форми її м'яко кажучи непривабливі... І ніколи не повірю, що такі люди мало їдять", - пишуть в коментарях.

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