Співаків Філіпа Кіркорова і Миколу Баскова запропонували позбавити звання Народних артистів України
Як передає Politeka.net, з такою ініціативою виступив журналіст Віталій Портников на своїй сторінці в Facebook.
На таку думку його підштовхнула підтримка артистами Олександра Лукашенка.
"Народні артисти Росії Микола Басков, Філіп Кіркоров та інша дурноголоса попса записали кліп з ідіотською совковою пісенькою на підтримку Лукашенка. І все б нічого, все в їх повічних традиціях, тільки ось Басков з Кіркоровим - ще й народні артисти України", - зазначив Портников.
За його словами, співаків пора позбавити цього звання.
"Я взагалі за скасування цих архаїчних титулів, але якщо вони вже в нас є - що ще повинні зробити Басков з Кіркоровим, щоб перестати бути нашими Народними артистами? Що?",- задався питанням журналіст.
Днями російські та білоруські артисти випустили кліп під назвою "Артисти за мир — кохану не віддають". У створенні кліпу взяли участь близько 20 виконавців з Росії та Білорусі.
У пісні повторюються слова "кохану не віддають". Це фраза Олександра Лукашенка, яку він неодноразово використовував у своїх публічних виступах протягом останніх двох місяців.
Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку: «неможливо солодка».
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