Співаків Філіпа Кіркорова і Миколу Баскова запропонували позбавити звання Народних артистів України

Як передає Politeka.net , з такою ініціативою виступив журналіст Віталій Портников на своїй сторінці в Facebook.

На таку думку його підштовхнула підтримка артистами Олександра Лукашенка.

"Народні артисти Росії Микола Басков, Філіп Кіркоров та інша дурноголоса попса записали кліп з ідіотською совковою пісенькою на підтримку Лукашенка. І все б нічого, все в їх повічних традиціях, тільки ось Басков з Кіркоровим - ще й народні артисти України", - зазначив Портников.

За його словами, співаків пора позбавити цього звання.

"Я взагалі за скасування цих архаїчних титулів, але якщо вони вже в нас є - що ще повинні зробити Басков з Кіркоровим, щоб перестати бути нашими Народними артистами? Що?",- задався питанням журналіст.

Днями російські та білоруські артисти випустили кліп під назвою "Артисти за мир — кохану не віддають". У створенні кліпу взяли участь близько 20 виконавців з Росії та Білорусі.