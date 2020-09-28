Український комік, актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач висловився про майбутнє в політиці
За словами артиста, він ніколи не замислювався про те, щоб змінити професію. Ткач також зазначив, що на його думку, гумор і політика – речі несумісні, тому він навряд чи коли-небудь захоче піти в політику.
Таку думку він озвучив в інтерв'ю для програми "Світське життя" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Він звернув увагу на те, що в політику не збираються йти ні він, ні Кошовий, ні Ласточкін, адже гумор повинен залишатися гумором, а політика - політикою.
15-річна дочка Джолі та Пітта вразила фігурою на званій вечері, кадри: виросла дівчинка
Переведення годинників у 2020 році: українців попередили про важливу зміну, "в останню неділю місяця..."
Незвичайна дочка Пугачової і Галкіна здивувала видом в купальнику: "Ліза інопланетянка"
Нацбанк попередив про важливі зміни, якими гривнями не можна буде розплачуватися: "З 1 жовтня..."
"Я не єдиний серед коміків, який не пішов у політику. Кошовий також не пішов. Ми нікуди не йдемо, ні в яку політику. Нікуди не збиралися і не будемо збиратися. Ніхто не пропонував, знаючи нашу чітку позицію. У гуморі ж теж повинен хтось залишатися. Ось Ласточкін теж не йде. Так що у нас багато таких збирається-нормальних і адекватних людей, які вважають, що гумор повинен бути гумором. Політика-політикою",- заявив Ткач.
Також раніше повідомлялося, що український гуморист Юрій Ткач порвав соцмережі знімком з Наталією Могилевською.
Спекотний знімок, який викликав справжній фурор серед шанувальників, зірка Студії" Квартал 95 " Юрій Ткач опублікував у своєму мікроблозі Instagram.
Так, гуморист і шоумен похвалився знімком, на якому видно, як співачка Наталія Могилевська цілує його в щоку. Більш того, Юрій Ткач з гумором підписав знімок, який був зроблений за лаштунками нового шоу "Маскарад": "Цього моменту чекав 36 років".
Нагадаємо, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачем в гримерці, вигляд вражає.
Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з "Квартал 95" здивував витівкою на зйомках.
Також Politeka писала, що радісний Ткач з "Квартал 95" показав, як розважається з двома красунями.