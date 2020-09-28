Український комік, актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач висловився про майбутнє в політиці

За словами артиста, він ніколи не замислювався про те, щоб змінити професію. Ткач також зазначив, що на його думку, гумор і політика – речі несумісні, тому він навряд чи коли-небудь захоче піти в політику.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю для програми "Світське життя" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він звернув увагу на те, що в політику не збираються йти ні він, ні Кошовий, ні Ласточкін, адже гумор повинен залишатися гумором, а політика - політикою.

"Я не єдиний серед коміків, який не пішов у політику. Кошовий також не пішов. Ми нікуди не йдемо, ні в яку політику. Нікуди не збиралися і не будемо збиратися. Ніхто не пропонував, знаючи нашу чітку позицію. У гуморі ж теж повинен хтось залишатися. Ось Ласточкін теж не йде. Так що у нас багато таких збирається-нормальних і адекватних людей, які вважають, що гумор повинен бути гумором. Політика-політикою",- заявив Ткач.

Також раніше повідомлялося, що український гуморист Юрій Ткач порвав соцмережі знімком з Наталією Могилевською.

Спекотний знімок, який викликав справжній фурор серед шанувальників, зірка Студії" Квартал 95 " Юрій Ткач опублікував у своєму мікроблозі Instagram.

Так, гуморист і шоумен похвалився знімком, на якому видно, як співачка Наталія Могилевська цілує його в щоку. Більш того, Юрій Ткач з гумором підписав знімок, який був зроблений за лаштунками нового шоу "Маскарад": "Цього моменту чекав 36 років".

Нагадаємо, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачем в гримерці, вигляд вражає.

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з "Квартал 95" здивував витівкою на зйомках.

Також Politeka писала, що радісний Ткач з "Квартал 95" показав, як розважається з двома красунями.