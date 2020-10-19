Коронавірус став причиною смертей вже понад сотні тисяч людей у всьому світі, серед яких є знаменитості

Про це повідомляє Politeka з посиланням на OBOZREVATEL.

Пандемія стала наймасштабнішою подією цього року для всього світу, і хвороба не обирає кого уражати, тому "під удар" потрапили і відомі люди.

Дмитро Стужук

Зовсім нещодавно, 16 жовтня, від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер популярний український фітнес-блогер та колишній чоловік Софії Стужук.

Дмитру було 35 років. За два дні до смерті Дмитра Стужука госпіталізували в київську клінічну лікарню №4. У чоловіка були проблеми з серцем, і COVID-19 дав ускладнення. 15 жовтня стан Дмитра погіршився, він пережив клінічну смерть. Після цього він впав у кому і так і не прийшов до тями.

Марк Блум

Голлівудський актор Марк Блум також помер від ускладнень, викликаних вірусом. Зірці було 69 років.

Кензо Такада

Ще однією жертвою вірусу став японський дизайнер, творець бренду Kenzo Кензо Такада. Чоловік пішов з життя у віці 81 рік в лікарні США. За даними ЗМІ, дизайнер хворів тривалий час, зокрема, страждав важкими симптомами COVID-19.

Алан Меррілл

Автор легендарного хіта I Love Rock'n'Roll Алан Меррілл помер на 69-му році життя у Нью-Йорку від ускладнень, які викликав коронавірус.

Лючія Бозе

Ще на початку пандемії, 23 березня, в одній з лікарень Сеговії з життя пішла знаменита в 40-50-х роках італійська актриса Лючія Бозе. Їй було 89 років.

Ендрю Джек

Британський актор, який прославився своєю роллю в "Зоряних війнах", Ендрю Джек помер у віці 76 років. Коронавірус забрав його життя у Великій Британії. При цьому дружина актора перебувала в той час на карантині в Австралії, тому навіть не змогла попрощатися з ним.

Нагадаємо про посилення карантину з 19 жовтня у всіх областях, крім однієї: що тепер під забороною, повний список.

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