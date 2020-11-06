Українська співачка Оля Полякова, яка потрапила у скандал через виступ на одній сцені із Філіпом Кіркоровим, записала відеозвернення до тих, хто її критикує

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки в соцмережі.

Так, Полякова звернулась до тих, хто "побачив зраду" в її виступі з Кіркоровим та заявила, що її позиція стосовно України залишається незмінною. Вона також нагадала, що відмовилась від виступів у РФ.

За словами артистки, вона не вважає свого друга і колегу по цеху ворогом України, а про спільний концерт із ним домовилася ще в січні 2020 року. Полякова також зазначила, що всі негативні висловлювання про її виступі з Кіркоровим, на її думку, "роздуті" тими людьми, яким це нібито вигідно.

"Вам не здається, що якось все це відбувається одночасно (заборони на виступ в різних містах України, - ред.), і що повиннен бути якийсь зв'язок між цими "не можна"? Можливо, він у тому, що українська артистка Оля Полякова стала занадто голосно говорити про те, що держава вбиває музичний бізнес? Що нічого не зроблено, щоб захистити нашу діяльність і наших колег... Але я про це говорю і буду говорити", - запевнила артистка.

Як відомо, після спільного виступу Кіркорова і Полякової російський артист запостив безліч сторіс, назвавши свою українську колегу "королевою ночі", а себе - "королем сонця". Крім того, Кіркоров назвав спільний виступ "возз'єднанням" України і РФ, додавши до відео і фото "стікери" з прапорами ворогуючих країн, що і викликало шквал критики серед українців.

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