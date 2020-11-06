4 листопада українська "Королева ночі" Оля Полякова виступила на концерті в Об'єднаних Арабських Еміратах

Цінителі творчості епатажної співачки можуть побачити фото і уривки з її концерту в соціальних мережах.

Про це повідомляється на каналі "hyser" в YouTube.

Також на даному каналі повідомляють про те, що на концерті "PaRUS" показався і співак російської естради Філіп Кіркоров, який склав компанію Полякової.

Крім цього, ЗМІ повідомляють про те, що на даному концерті були й інші представники Російської Федерації, а саме Стас Михайлов, Валерій Меладзе, Леонід Агутін.

Оля Полякова вже вийшла на світовий рівень, представляючи Україну на подібних заходах. Не секрет для кожного, що концерти епатажної співачки збирають десятки тисяч фанатів по всьому світу.

"Королева ночі" осяяла місцеву публіку в Дубаях разом з відомим королем поп-культури в Росії Філіпом Кіркоровим.

Очевидно, що співаки були у відмінному настрої, оскільки на спільних фото вони обіймалися і цілувалися прямо перед камерами. Також з'явилася фотографія, на якій Кіркоров поклав голову на плече Полякової.

Крім цього, не приховуючи своїх емоцій і радості, російський співак вітав артистку із зустріччю на нейтральній території, на що співачка, в свою чергу, відповіла взаємністю.

У мережі повідомляють, що артисти Оля Полякова і Філіп Кіркоров робили спільну фотосесію, для якої переодягали свої барвисті вбрання кілька разів. Також на уривках концерту і фотографіях неозброєним оком помітно, як золотий піджак Кіркорова підходить до золотого вбрання Полякової.

Найімовірніше, Вадим, чоловік епатажної суперблондинки, поставиться до фотографій з розумінням і без всяких ревнощів. Адже всім відомо, що він є надійною опорою для актриси Полякової і точно знає, в якій сфері вона працює.

Нагадаємо, що співачка Ольга Полякова розповіла українцям, як потрібно розважатися в лісі.

Як повідомляла Politeka, Ольга Полякова показала своїм фоловерам, як вона проводить час вранці.

Також Politeka писала, що "Королева ночі" просить українців не здавати квитки на перенесений концерт.