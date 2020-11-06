4 ноября украинская "Королева ночи" Оля Полякова выступила на концерте в Объединенных Арабских Эмиратах

Ценители творчества эпатажной певицы могут увидеть фото и отрывки с ее концерта в социальных сетях.

Об этом сообщается на канале "hyser" в YouTube.

Также на данном канале сообщают о том, что на концерте "PaRUS" показался и певец российской эстрады Филипп Киркоров, который составил компанию Поляковой.

Кроме этого, СМИ сообщают о том, что на данном концерте были и другие представители Российской Федерации, а именно Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Леонид Агутин.

Оля Полякова уже вышла на мировой уровень, представляя Украину на подобных мероприятиях. Не секрет для каждого, что концерты эпатажной певицы собирают десятки тысяч фанатов по всему миру.

"Королева ночи" озарила местную публику в Дубаях вместе с известным королем поп-культуры в России Филиппом Киркоровым.

Очевидно, что певцы были в отличном настроении, так как на совместных фото они обнимались и целовались прямо перед камерами. Также появилась фотография, на которой Киркоров положил голову на плечо Поляковой.

Помимо этого, не скрывая своих эмоций и радости, российский певец поздравлял артистку со встречей на нейтральной территории, на что певица, в свою очередь, ответила взаимностью.

В сети сообщают, что артисты Оля Полякова и Филипп Киркоров делали совместную фотосессию, для которой переодевали свои красочные наряды несколько раз. Также на отрывках концерта и фотографиях невооружённым глазом заметно, как золотой пиджак Киркорова подходит к золотому наряду Поляковой.

Вероятнее всего, Вадим, муж эпатажной суперблондинки, отнесется к фотографиям с пониманием и без всякой ревности. Ведь всем известно, что он является надежной опорой для актрисы Поляковой и точно знает, в какой сфере она работает.

Напомним, что певица Ольга Полякова рассказала украинцам, как нужно развлекаться в лесу.

Как сообщала Politeka, Ольга Полякова показала своим фолловерам, как она проводит время поутру.

Также Politeka писала, что "Королева ночи" просит украинцев не сдавать билеты на перенесенный концерт.