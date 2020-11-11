Російський актор театру і кіно Михайло Пореченков захворів на китайський вірус

Про те, що МХТ ім. Чехова скасовує вистави через хворобу актора, повідомили відразу кілька росЗМІ, передає Politeka.net.

Першим, у кого був виявлений вірус, став артист театру Олексій Кравченко. Ще в жовтні йому поставили невтішний діагноз. Тепер же позитивний тест – й у Пореченкова.

За словами одного зі співробітників театру, крім Пореченкова, хворіють ще кілька артистів, тому вистави переносять або скасовують.

Що стосується Пореченкова, то він поки що лікується вдома, про госпіталізацію мова не йде, оскільки його стан задовільний. Сьогодні він повинен був грати, проте хвороба підкоригувала всі плани.

"Шановні глядачі! Вистава "Біг", яка мала відбутися на Основній сцені 11 листопада, переноситься на 19 січня 2021 року. Квитки дійсні. Якщо нова дата вам не підходить, квитки підлягають поверненню за місцем покупки в термін до 15 листопада включно", — заявили в МХТ імені Чехова.

Як відомо, Пореченков прославився своєю антиукраїнською позицією. Він підтримує проросійських сепаратистів і терористів, які продовжують воювати проти захисників України на Донбасі.

У жовтні 2014 року в мережі з'явилося відео, на якому Михайло Пореченков постріляв з кулемета "Утьос" у бік українських захисників. На ньому була синя каска з написом "Преса". В описі до ролика було сказано, що актор приїхав на позиції бойовиків в Донецькому аеропорту.

Після цього випадку українські правоохоронці та СБУ відкрили проти Михайла Пореченкова кілька кримінальних проваджень. Крім того, дії російської знаменитості розкритикувала ОБСЄ.

Нагадаємо, розлючений російський актор Пореченков звинуватив Україну в геноциді.

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