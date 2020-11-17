Внучка Софії Ротару збирається заміж за українського мільйонера зі списку Forbes

19-тирічна Софія Євдокименко тривалий час перебуває у відносинах з українським мільйонером, а тепер стало відомо, що вона буде його дружиною. Як виявилося, новий коханий Соні є підприємцем і віце-президентом у великій компанії.

Відомо, що внучка радянської та української артистки Софії Ротару вже кілька років живе в Нью-Йорку. Там вона навчається в школі дизайну Parsons, а також нещодавно вона показувала, в яких розкішних апартаментах вона проживає.

Варто нагадати, що кілька років Софія Євдокименко була у відносинах з французьким бізнесменом. Але недавно вона показала нового обранця в своєму профілі в соціальній мережі, однак, називати його ім'я вона поки не стала. Проте, в ЗМІ з'явилася інформація про те, як же звуть нового обранця Софії.

Виходячи з інформації від ЗМІ, нового нареченого внучки Ротару звуть Денис Жданов, він є українським підприємцем і мільйонером зі списку Forbes. Також відомо, що Денис займається IT-технологіями і є віце-президентом з маркетингу у великій компанії.

Слід підкреслити, що між Сонею і Денисом досить таки серйозні стосунки, тому український мільйонер вирішив не втрачати часу даремно і зробив своїй коханій пропозицію руки і серця.

"У нього до Сони дійсно щирі почуття. Йому не потрібне зіркове прізвище, а потрібне щастя з коханою дівчиною", - повідомляють у деяких ЗМІ.

У свою чергу, шанувальники, які підписані на неї в соціальній мережі, ретельно стежать за всім, що діється в її житті. Так, нещодавно вони помітили, що на безіменному пальці внучки Софії Ротару одягнена каблучка з діамантом. Фанати припускають, що це кільце є заручним, тому незабаром відбудеться і саме весілля.

Нагадаємо, що внучка Софії Ротару зачарувала шанувальників знімком в стильному вбранні.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко похвалилася стильним капелюхом.

Також Politeka писала, що внучка Софії Ротару вийшла на публіку в стильному вбранні.