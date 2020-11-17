Внучка Софии Ротару собирается замуж за украинского миллионера из списка Forbes

19-тилетняя София Евдокименко длительное время находится в отношениях с украинским миллионером, а теперь стало известно, что она будет его супругой. Как оказалось, новый возлюбленный Сони является предпринимателем и вице-президентом в крупной компании.

Известно, что внучка советской и украинской артистки Софии Ротару уже несколько лет живет в Нью-Йорке. Там она учится в школе дизайна Parsons, а также недавно она показывала, в каких роскошных апартаментах она проживает.

Стоит напомнить, что несколько лет София Евдокименко была в отношениях с французским бизнесменом. Но недавно она показала нового избранника в своем профиле в социальной сети, однако, называть его имя она пока не стала. Тем не менее, в СМИ появилась информация о том, как же зовут нового избранника Софии.

Исходя из информации от СМИ, нового жениха внучки Ротару зовут Денис Жданов, он является украинским предпринимателем и миллионером из списка Forbes. Также известно, что Денис занимается IT-технологиями и является вице-президентом по маркетингу в крупной компании.

Следует подчеркнуть, что между Соней и Денисом довольно таки серьезные отношения, поэтому украинский миллионер решил не терять времени зря и сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

"У него к Соне действительно искренние чувства. Ему не нужна звездная фамилия, а нужно счастье с любимой девушкой", - сообщают в некоторых СМИ.

В свою очередь, поклонники, которые подписаны на нее в социальной сети, тщательно следят за всем, что творится в ее жизни. Так, недавно они заметили, что на безымянном пальце внучки Софии Ротару одето кольцо с бриллиантом. Фанаты предполагают, что это кольцо является помолвочным, поэтому вскоре состоится и сама свадьба.

Напомним, что внучка Софии Ротару очаровала поклонников снимком в стильном наряде.

Как сообщала Politeka, Евдокименко похвасталась стильной шляпой.

Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару вышла на публику в стильном наряде.