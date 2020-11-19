Молодша дочка Олі Полякової Аліса показала, як виглядає її бабуся

Як повідомляє Politeka.net, виглядати в 60 років на 50 - це справжнє досягнення та мистецтво кожної жінки. Тут важливу роль відіграють не тільки регулярні процедури по омолодженню і косметичні засоби по догляду за собою, але і здоровий спосіб життя і позитивні емоції.

Молодша дочка Олі Полякової Аліса показала в Instagram фото в компанії з бабусею Світланою, яка виглядає неймовірно молодою і дасть фору доньці.

Варто відзначити, що у Світлани є власний Instagram, який вона веде собі на втіху, ділячись найцікавішими і яскравими моментами свого життя. У мікроблозі Полякової старшої також є місце і для улюблених онучок Маши і Аліси.

Бабуся дуже любить проводити час зі своїми онуками. Особливо з Алісою, адже Марія вже доросла, і сама розпоряджається своїм часом. А ось маленькій внучці ще потрібна турбота і увага.

Нещодавно дівчинка вирішила показати користувачам мережі, як виглядає її улюблена бабуся. На новому знімку вони ніжно обіймають один одного. Світлана ласкаво посміхається в камеру, а її онучка строго дивиться вперед.

Користувачі мережі засипали Світлану Іванівну компліментами, відзначаючи схожість онучки і бабусі, адже фото пробирає до мурашок:

"Ольга Юріївна, як же молодо виглядає Ваша мама) я її навіть не впізнала спочатку", "Аліса красуня 🔥 💓 модель", "ваша Ба Красива 😊", "молода Бабуся😍", "❤️Бабуся чудова", "дві красуні!!! Люблю Вас!!!♥️".

Тим часом Оля Полякова щаслива спостерігати за мамою, вічно спраглою нових емоцій, вражень, яка постійно роз'їжджає по світу, черпає від життя все, що тільки можливо.

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