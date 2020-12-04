Переможець "Танців з зірками" партнер Санти Дімопулос Макс Леонов розповів подробиці проекту

Про це він написав на своїй сторінці в Інстраграм.

Леонов зізнався, що цей сезон шоу вразив його найбільше.

"Мабуть цей сезон був самим феєричним, починаючи з першого ефіру, коли вже не всі пари вийшли на паркет. На жаль вірус не вибирає і перехворіли їм практично всі. Тому на плечі учасників лягло завдання не тільки розстанцюватися, але і не захворіти. Витримали найстійкіші", - написав хореограф.

Також він додав, що в жодному сезоні не було стільки танців, «тому на останніх ефірах сезону можна було побачити злегка втомлені обличчя учасників».

Окремо Леонов відзначив команду, яка зібралася в цьому сезоні шоу.

«Я вважаю, що абсолютно всі учасники гідні кубка, так як найголовніша перемога - над собою, не залежно від станцьованих ефірів. Респект і уважуха всім і кожному. З такою командою хоч у космос", - підсумував партнер Дімопулос.

Відзначимо, багато користувачів мережі погодилися, що останній сезрон був найбільш насиченим.

Нагадавши, партнер Санти Дімопулос по "Танцях з зірками" Леонов вибухнув промовою після її відмови від кубка: "Те, що було між нами...".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос з "Танців з зірками" розповіла про велику втрату: "я більше не могла вийти на паркет...".

Також Politeka писала, що виснажена переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос опинилася під крапельницею, деталі НП.