Час ніби не владний над співачкою Христиною Орбакайте, яка знає, як привернути до себе увагу
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 49-річної артистки в Instagram опублікували унікальне фото з її середньою дитиною - 22-річним сином Дені Байсаровим.
Христина постала в кокетливій коротенькій сукні тілесного кольору з чорною вишивкою і злегка розкльошеною спідницею, прикрашеною паєтками. Також на ній були колготки-"сіточка".
Щаслива Орбакайте поклала руку високому і стрункому синові на плече, а той, у свою чергу, обійняв маму за талію. Хлопець був у чорному класичному піджаку, темно-синіх джинсах і білій футболці.
"Єдине, чого я хочу, щоб у моєму маленькому світі не було брехні. Але людина врешті-решт зраджує. Якби... Якби ми ніколи не знали брехні", - так підписав фото автор поста.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, відзначаючи, як молодо виглядає співачка, що рідному синові годиться в подруги.
"Щаслива мама двох чудових синів і маленької принцеси ❤️"
"Ви зі своєю мамамашею вже всю країну задовбали скільки можна красуватися"
"Супер фото📷"
"Як вони схожі, щасливі, красиві!!! Молодці!!!"
"Таке, Христина, життя. Але найвірніші друзі це діти наші"
"Хлопчик чимось схожий на Галкіна"
"Ти красуня Христина, у тебе чудові діти, це і є справжнє щастя, живи для них❤️"
Раніше ми повідомляли, Дені Байсаров познайомив свою зіркову бабусю Аллу Пугачову з нареченою. Відомо, що хлопець вже кілька років зустрічається з 21-річною студенткою МДІМВ Марією. І, мабуть, справа йде до весілля, раз він ризикнув привести кохану на день народження Примадонни.
Марія поділилася в Instagram спільною фотографією з Аллою Борисівною.
"Які теплі спогади... з днем народження Алла", - йдеться в підписі.
Нагадаємо, що щаслива Орбакайте показала стирчить животик і чоловіка-красеня: "що, вже не розлучаєтеся?".