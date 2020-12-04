Час ніби не владний над співачкою Христиною Орбакайте, яка знає, як привернути до себе увагу

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 49-річної артистки в Instagram опублікували унікальне фото з її середньою дитиною - 22-річним сином Дені Байсаровим.

Христина постала в кокетливій коротенькій сукні тілесного кольору з чорною вишивкою і злегка розкльошеною спідницею, прикрашеною паєтками. Також на ній були колготки-"сіточка".

Щаслива Орбакайте поклала руку високому і стрункому синові на плече, а той, у свою чергу, обійняв маму за талію. Хлопець був у чорному класичному піджаку, темно-синіх джинсах і білій футболці.

"Єдине, чого я хочу, щоб у моєму маленькому світі не було брехні. Але людина врешті-решт зраджує. Якби... Якби ми ніколи не знали брехні", - так підписав фото автор поста.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, відзначаючи, як молодо виглядає співачка, що рідному синові годиться в подруги.

"Щаслива мама двох чудових синів і маленької принцеси ❤️"

"Ви зі своєю мамамашею вже всю країну задовбали скільки можна красуватися"

"Супер фото📷"

"Як вони схожі, щасливі, красиві!!! Молодці!!!"

"Таке, Христина, життя. Але найвірніші друзі це діти наші"

"Хлопчик чимось схожий на Галкіна"

"Ти красуня Христина, у тебе чудові діти, це і є справжнє щастя, живи для них❤️"

Раніше ми повідомляли, Дені Байсаров познайомив свою зіркову бабусю Аллу Пугачову з нареченою. Відомо, що хлопець вже кілька років зустрічається з 21-річною студенткою МДІМВ Марією. І, мабуть, справа йде до весілля, раз він ризикнув привести кохану на день народження Примадонни.

Марія поділилася в Instagram спільною фотографією з Аллою Борисівною.

"Які теплі спогади... з днем народження Алла", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, що щаслива Орбакайте показала стирчить животик і чоловіка-красеня: "що, вже не розлучаєтеся?".