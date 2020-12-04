Керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий намагається розпоряджатися грошима по-чоловічому

Як передає Politeka.net, гуморист довіряє дружині Ксенії свою зарплату дружині, але ніколи не зазіхає на її кошти. Він відверто розповів про своє ставлення до сімейного бюджету в YouTube-шоу " Ж F * CKTOR".

За словами Євгена Кошового, він ніколи не обмежує дружину в грошах і дозволяє їй витрачати будь-які суми. Він також засудив чоловіків, які заганяють других половинок в жорсткі фінансові рамки.

"У мене немає такого в сім'ї, що я даю якусь N-у суму грошей дружині і якщо ти її витратила-живи місяць без грошей. Це як взагалі називається? Це що, по-чоловічому?"- зазначив шоумен під час інтерв'ю. - "Скільки заробив-на. Треба тобі щось-бери. Але немає такого: "я тобі поклав тисячу гривень, витратиш — будеш жерти шапку".

Євген Кошовий вважає, що чоловікам не пристало брати гроші у дружин, більш того, сильна стать повинна забезпечувати сім'ю самостійно. А якщо жінка щось заробила, то може витрачати на свій розсуд.

"Я ніколи в житті не попрошу у неї грошей. Немає такого поняття, жінка повинна забезпечувати чоловіки. Він що, альфонс?",- підкреслив артист.

Раніше Євген Кошовий показав, що вміє витворяти його 12-річна дочка Варвара. На відео дівчинка задерла обидві ноги вище голови і почала ними несамовито крутити в різні боки. Щаслива мама засміялася за кадром, а зрештою, заразивши реготом і свою дочку.

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