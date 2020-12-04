Легендарна співачка Алла Пугачова показала зворушливу любов до свого чоловіка Максима Галкіна

Як пише Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" з'явився спільний знімок подружжя, зроблений на одному зі світських заходів. Для виходу в світ Примадонна вбралася в просторе чорне плаття з білими візерунками і напівпрозорими рукавами. Елегантного шику знаменитості додало прикраса у вигляді кольору на бретельці і намисто з білих каменів.

Максим Галкін зображений на фото в легкій білій сорочці з вирізом на грудях, розстебнутому чорному піджаку і окулярах. Моложавий шоумен сидить за столом з алкогольними напоями в той момент, коли Алла Пугачова підійшла ззаду і поклала йому руки на плечі.

"Коли я його обіймаю, я закриваю очі, уткнувшись до нього в шию, і розумію, що більше мені нічого не потрібно, Тільки б ніколи не відпускати його", - наголошується в підписі до знімка.

Користувачі соцмережі в коментарях висловили все, що думають про зіркову сім'ю:

"Бабуся і онук"; "і це справжнє жіноче щастя"; "Якщо це правда, то просто супер щастя для жінки. Всього Вам доброго! Ви і Ваші діти Класні!"; "Максим такий молодий"; "Схожі на маму з синочком!"; "Ну ще б пак, відхопила хлопчика"; "Це називається-спорідненість душ❤️❤️❤️. Дай Бог кожному таке зустріти!!! Але мало кому дається-заслужити треба. А ті хто єхидно пише ; бабуся і онук (або щось подібне) просто ніколи не любили. І шкода і дуже... А вам Алла і Максим - зберегти це почуття дане Богом ні дивлячись ні на що. 💕"; "Заздрю по-хорошому Аллочке! Класний чоловік!"; "Як мама з сином!"; "Як молоді дівчата заздрять Аллі Борисівні що у неї чоловік молодий ось і пишуть гидоти про них".

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