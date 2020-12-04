Новій дружині українського телеведучого Володимира Остапчука стало погано

Як передає Politeka.net, про це стало відомо зі сторіс зірки, яке він опублікував у себе в Instagram. На фото його дружина Христина лежала в ліжку. Видно було, що дівчині дуже погано. Поруч з нею сиділи медичні працівники.

"Ранок починається не з кави", - коротко підписав фото телеведучий, але не став пояснювати, що сталося.

У самої Христини теж немає сторіс на цю тему. Останні сторіс дівчина опублікувала ввечері. Однак напередодні Христина зізнавалася, що у неї були проблеми зі здоров'ям.

"Моя ліва нирка вирішила мені злегка потріпати нерви, нила і нила, а я вирішила не нити в мережі... і пропала, зробивши "інста-детокс", - зазначила Христина, розповівши, що була в цей момент у мами, яка її годувала і дбала про неї.

Варто відзначити, що ввечері Христина була на зйомці новорічної телепередачі, яку вів її чоловік, Володимир Остапчук. Вона публікувала сторіс, коли збиралася на захід. Сам Остапчук теж ділився відео зі зйомок.

Нагадаємо, що Христина і Володимир одружилися цієї осені. Минулої осені Остапчук подав на розлучення зі своєю першою дружиною Оленою.

Нагадаємо, що нова дружина Остапчука втомилася мовчати і видала скандальні деталі про життя з ведучим: «я стерпіла багато...».

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука розговорилася про проблеми зі здоров'ям, виходжувала мама: "Накотила біль...".

Також Politeka писала, що у Володимира Остапчука після публічної перепалки нової дружини з колишньою здали нерви:"я вас порву".