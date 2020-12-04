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Актриса Катерина Ковальчук, якій приписують роман з шоуменом і екс-чоловіком Христини Асмус Гаріком Харламовим, приголомшила пікантними фото

Як передає Politeka.net, нові кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Я дуже скучила за подорожами. І так, по штатах.(Що б ви не писали з цього приводу 😉)", - написала актриса.

При цьому вона показала чорно-білі фото, зроблені в Сан-Франциско.

Ковальчук відображена в джинсах і майці. Поверх надіта шкіряна куртка. Однак увага користувачів мережі виявилася прикутою до грудей актриси. Судячи з стирчать сосок, ліфчик вона не наділа. На шиї у дівчини-масивний кулон.

Відзначимо, Гарік Харламов не зміг пройти повз таких пікантних знімків. Він відреагував на публікацію лайком.

Цікаво, що Катерина Ковальчук дійсно дуже схожа на колишню дружину артиста — Христини Асмус. Тепер уже не приховати, що у Харламова є улюблений жіночий типаж.

Відзначимо, після розлучення з Христиною Асмус Гаріку Харамову раз у раз приписують романи. Зокрема не вщухають розмови про те, що у шоумена інтрижка з блогеркою і актрисою яною Кошкіною.

Нагадаємо, що наречена Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

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