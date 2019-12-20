Актриса Римма Зюбіна жорстко розкритикувала видачу та наявність звання Народного артиста в Україні



Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, сам факт видачі такої нагороди - це радянський час.

"І знову свята і знову звання. І запишіться вже в списки всі хто хоче їх отримати, а ті хто видає їх - 1 січня 2020 роздайте всім, всім бажаючим тих сталінськосоветских слоників і закрийте їх видачу назавжди", - вважає артистка.

Крім того, вона зазначила, що звання Народного артиста України не дає привілеїв, тих що були раніше.

"Молодь же дивиться туди ж - у чергу за званнями. І ніяк пояснити - що це лише мішура, задоволення свого Его. А ті хто сподівався що звання Народного дає можливість бути похованим на Байковому - заспокойтеся. Це було тільки при "Совєтах". Зараз за гроші там може бути будь-який",

За її словами, не важливо яке звання в актора.



"Ну і головне - для глядачів не має ніякого значення яке у тебе звання. Виходиш на сцену і ти або Артист, чи ні", - сказала актриса.

Римма Зюбіна - українська актриса театру і кіно. Лауреат численних театральних премій, в тому числі дворазовий володар премії "Київська пектораль", а також декількох міжнародних нагород.

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