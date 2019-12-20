Актриса Римма Зюбина жестко раскритиковала выдачу и наличие звания Народного артиста в Украине



Как передает Politeka.net, соответствующий пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.

По ее словам, сам факт выдачи такой награды - это советское время.

"И снова праздники и вновь звание. И запишитесь уже в список все кто хочет их получить, а те кто выдает их - 1 января 2020 раздайте всем, всем желающим тех сталинскосоветских слоников и закройте их выдачу навсегда", - считает артистка.

Кроме того, она отметила, что звание Народного артиста Украины не дает привилегий, тех что были ранее.

"Молодежь же смотрит туда же - в очередь за званиями. И никак объяснить - что это лишь мишура, удовлетворения своего Эго. А те кто надеялся что звание Народного дает возможность быть похороненным на Байковом - успокойтесь. Это было только при "Советах". Сейчас за деньги там может быть любой",

По ее словам, не важно какое звания у актера.



"Ну и главное - для зрителей не имеет никакого значения какое у тебя звание. Выходишь на сцену и ты или Артист, или нет", - заключила актриса.

Римма Зюбина - украинская актриса театра и кино. Лауреат многочисленных театральных премий, в том числе двукратный обладатель премии "Киевская пектораль", а также нескольких международных наград.

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