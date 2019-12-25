Новий рік - це завжди великий стіл і велика кількість страв. Але смаки у людей різні. Одні воліють, щоб на тарілці було побільше м'яса, інші вибирають низькокалорійні продукти. Пропонуємо приготувати страви, легкі для шлунка, які допоможуть не набрати зайву вагу на новорічні свята в 2019 і 2020. До того ж, правильне харчування є актуальним у всі пори року. Ось прості і покрокові рецепти салатів з фото. В арсеналі кулінарів є смачні і красиві варіанти: овочеві, м'ясні та рибні.

Дієтична “Оселедець під шубою”

Улюблений багатьма салат може бути не тільки смачним, але і низькокалорійним. Для цього потрібно виключити з нього два продукти: картоплю і майонез. Останній можна легко замінити іншим соусом. Отже, пропонуємо простий і нехитрий рецепт традиційного новорічного страви.

Склад:

Одне куряче яйце;

Одна середня морква;

Малосолоний нежирний оселедець – 75 грамів;

Йогурт або нежирний сир – 100 грамів;

Гірчиця.

Спосіб приготування

Для початку потрібно поставити овочі варитися. Як правило, бурякам потрібно потомитися в окропі довше, ніж моркві. Готові овочі потрібно очистити від шкірки і окремо натерти на тертці.

Заправку можна підготувати заздалегідь: змішати йогурт або сир з половиною чайної ложки гірчиці до однорідної маси. Не зовсім майонез, але по консистенції підійде.

Знімаємо шкіру з риби, вирізаємо філе і вибираємо всі кістки. Готові шматочки потрібно нарізати кубиками.

Залишилося тільки послідовно викласти всі інгредієнти шарами, змащуючи кожен з них соусом. В такому порядку: оселедець, морква, терте варене яйце, буряк. Зверху можна посипати тертим яйцем. Хоча це не обов'язково. Для зручності використовуємо металеве кільце-форму.

Салат “Подарунки”

На Новий рік прийнято робити близьким приємні сюрпризи. Смачні подарунки можна класти не тільки під ялинку, але і на святковий стіл. Представляємо вам рецепт дієтичного салату, який приємно здивує гостей і стане справжньою прикрасою новорічного меню.

Склад:

Лаваш тонкий;

Авокадо;

Помідор;

Перець болгарський;

Сир вершковий - 50 грамів.

Спосіб приготування:

Помідор і авокадо слід нарізати великими кубиками і пересипати з обробної дошки в одну миску. Туди ж додати вершковий сир і ретельно все перемішати. Перець нарізати кільцями. Вважайте, що половина справи зроблена. Залишилося тільки упакувати подарунок і красиво його презентувати.

Для цього слід вирізати кілька кружалець з лаваша. Їх діаметр треба розрахувати так, щоб він був більшим за окружність колечок перцю. У центр лаваша кладемо раніше підготовлену суміш. Краї “обгортки” протягаємо всередину кільця з перцю, а потім акуратно розправляємо, щоб його не було видно. Якщо залишилося місце - слід додати ще сирно-овочевої начинки. Підійде навіть для вегетаріанців.

Дієтичний салат з тунцем

Вегетаріанські рецепти припадають до смаку не всім людям, які стежать за фігурою. Але є альтернатива. Максимально простий, але не менш смачний салат. Рецепт не передбачає ніяких складних процесів. Це блюдо можна легко зробити за кілька хвилин. Дуже корисно, якщо мало часу на підготовку святкового столу.

Склад:

Консервований тунець у власному соку;

Лимон;

Листя салату;

Огірок;

Льон або інші їстівні насіння;

Оливкова олія;

Сіль і перець.

Спосіб приготування:

Листя салату потрібно розірвати на шматочки і кинути в салатницю, нарізати скибочками огірок, перекласти тунець з банки, щоб дієтичне блюдо потрапило якомога менше жирної рідини. Видавити трохи лимонного соку (вистачить однієї часточки) і полити оливковою олією. Додати солі і перцю за смаком, посипати зверху насінням. Готове.

“Світлофор”

Ще один простий рецепт. Салат досить ситний, але не дуже калорійний. Три сиру дають йому вишуканий і насичений смак. А овочі - соковитість. Дуже добре підходить для застілля в Новий рік.

Склад:

Авокадо;

Перець болгарський;

Черрі;

Моцарелла;

Бринза;

Пармезан;

Оливкова олія;

Зелень за смаком;

Італійські трави.

Спосіб приготування:

Овочі, бринзу і моцарелу нарізати кубиками, як кому подобається. Додати будь-яку зелень (петрушка, кріп, кінза, листя салату). Полити оливковою олією, посипати зверху тертим пармезаном і італійськими травами. Ретельно все перемішати, щоб смаки інгредієнтів з'єдналися і доповнили один одного. Вся процедура займає кілька хвилин.

«Грецький» салат з курячою грудкою

Іноді навіть людям на дієті хочеться поласувати м'ясом. Це не обов'язково жирне і шкідливий блюдо. Можна додати трохи курки в салатики 31 грудня. Головне - правильно підібрати поєднання продуктів і приготувати їх.

Склад:

Куряче філе;

Салат айсберг;

Огірок;

Помідори черрі;

Сир фета;

Оливки;

Сіль, перець, олія, приправи.

Спосіб приготування:

Куряче філе змастити маслом і приправами, загорнути у фольгу і запікати 20 хвилин при температурі 180 градусів. Витягніть з духовки, потрібно дати м'ясу кілька хвилин охолонути. А потім нарізати маленькими шматками. Черрі розрізати на чотири частини, огірки та фету - кубиками. Листя салату можна просто акуратно порвати. Всі інгредієнти змішуємо в салатниці і додаємо заправку. Наприклад, оливкова олія.

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